Sfondano il supermercato e portano via l'incasso settimanale: bottino da 100mila euro

Un colpo organizzato da tempo e portato a compimento domenica che è valso un bottino da centomila euro. Ad agire è stata la banda del buco che ha ripulito la cassaforte di un supermercato in via Salaria, all'altezza di Settebagni. Ad allertare le forze dell'ordine alle due e trenta del mattino di domenica 19 marzo, è stato il sistema d'allarme che ha iniziato a suonare, ma senza far desistere i ladri.

Sul posto è arrivato anche il direttore dell'attività commerciale - ascoltato - e la polizia di Stato. Secondo quanto appreso, il gruppo aveva aperto un buco nella parete del magazzino. Una volta dentro, la banda ha poi trovato la cassaforte e - dopo averla forzata - è stato un gioco da ragazzi. I ladri hanno portato via circa 100mila euro che rappresentavano, stando a quanto riferito dal direttore, l'incasso della settimana.

La polizia scientifica ha eseguito i primi rilievi del caso. Acquisite anche le telecamere di sorveglianza dell'esercizio. Trovati e sequestrati diversi attrezzi solitamente usati per lo scasso. Non si esclude che la banda possa esser stata aiutata magari da un basista. La caccia ai ladri è aperta.