Via la placche antitaccheggio per rubare al supermercato

Ieri pomeriggio, intorno alle 18, in via Laurentina, tre donne hanno rubato dagli scaffali di un supermercato alcuni prodotti alimentari e cosmesi del valore di oltre 600 euro, ai quali avevano rimosso le placche antitaccheggio per eludere i controlli.

Il personale della vigilanza, è riuscito a fermare una sola delle donne all'esterno del negozio, straniera, trovandola ancora in possesso della refurtiva. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cecchignola che hanno restituito la merce al proprietario e hanno arrestato la donna. Dovrà rispondere di furto aggravato in concorso. Caccia alle altre due.