Spesa "gratis", nasconde prodotti rubati in un supermercato

Aveva fatto la spesa "gratis" una donna trovata con una serie di prodotti appena rubati in un supermercato. A finire nei guai una 43enne romana. La donna è stata fermata in via Fiordespini, dai carabinieri della stazione Trionfale che l'hanno così denunciata.

È solo uno dei controlli che i militari hanno fatto nelle ultime ore in tutto il quadrante nord-ovest della capitale. I militari Montemario hanno denunciato un 56enne romano per la violazione degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale a cui è sottoposto. L'uomo, infatti, a seguito di un controllo domiciliare, è stato trovato in casa in orario a lui imposto.

I carabinieri di Ponte Milvio, invece, hanno denunciato due cittadini romani, di 30 e 32 anni, trovati proprio in piazzale di Ponte Milvio, in possesso di due coltelli a serramanico. Infine, i carabinieri di Ottavia hanno denunciato un 47enne romano che, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 12 grammi di hashish.