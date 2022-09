Si spezza la corda e la cassaforte resta in strada: così è fallito un colpo da 20 mila euro

Hanno rubato un'auto, usato un estintore per infrangere una vetrina e tentato una "spaccata". Qualcosa nel loro piano, però, è andato storto: una corda si è spezzata e il colpo è fallito. Tentato furto in un supermercato Pam di via Ludovico di Breme, nella zona di Talenti, a Roma.

La banda di ladri, dopo aver rubato un'auto, intorno all'una di notte del 24 settembre ha infranto la vetrina dell'esercizio e poi ha tentato di rubare la cassa continua del supermarket con all'interno 20 mila euro. Il 'colpo' non è riuscito perché la corda che legava la casa all'auto, si è spezzata lasciando così il bottino in strada. Il gruppo è scappato via a piedi.

Sul posto i carabinieri della stazione Talenti e i colleghi della Settima sezione del Nucleo Investigativo per i rilievi allertati dal servizio di vigilanza del supermercato. I militari hanno sequestrato l'auto, gli attrezzi e la cassa. Indagini in corso.