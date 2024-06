Le verifiche dei Carabinieri hanno confermato che i superalcolici erano stati rubati poco prima in un noto supermercato di San Cesareo. La refurtiva è stata restituita al proprietario del negozio, mentre i tre sospettati sono stati trasferiti nel carcere di Velletri. Oggi dovranno essere giudicati con rito direttissimo dal Tribunale di Velletri, che ieri mattina ha convalidato gli arresti e disposto la custodia in carcere.

In particolare, i militari hanno fermato un'auto con a bordo tre georgiani di 38, 36 e 28 anni, che hanno subito mostrato un atteggiamento sospetto. La perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire nel cofano 35 bottiglie di superalcolici, del valore di circa 600 euro, e una tronchese utilizzata per tagliare i collari antitaccheggio e sfuggire ai controlli delle casse.

I carabinieri della stazione di Labico hanno arrestato tre persone note alle forze dell'ordine, sospettate di furto in concorso in un supermercato di San Cesareo.

Furto in un supermercato. In tre portano via 600 euro in superalcolici