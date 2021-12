Nomentano, entrano nel supermercato e scappano con la cassaforte: caccia a banda di ladri

Si sono appostati davanti ad un supermercato del quartiere Nomentano e hanno agito. Armati di piede di porco, hanno divelto la serranda e, una volta dentro, hanno portavo via la cassaforte, sradicandola dal pavimento, per poi caricarla sulla loro vettura. Un furto messo a segno alle 21:45 del primo dicembre, con i ladri che sono poi fuggiti passando da largo Lanciani e via Nomentana.

Sul posto, ad indagare, i carabinieri della stazione Nomentana. I militari, dopo aver analizzato la scena del furto, hanno acquisito le telecamere di sorveglianza della zona e contattato la direttrice del supermercato. La donna ha raccontato che all'interno della cassaforte, c'erano 1800 euro. Il fondo cassa del supermercato. Le indagini sono in corso per catturare i malviventi.