Muro del Canto: rubati gli strumenti della band, l'appello ai fan: "Aiutateci a ritrovarli"

"Strumenti rubati, aiutateci a ritrovarli. Tutti i concerti sono comunque confermati". A lanciare l'appello ai propri fan, ma anche amici, conoscenti e compagni di viaggio è Daniele Coccia Paifelman, cantante del Muro del Canto, band romana impegnata in un lungo tour estivo per presentare al pubblico il loro ultimo album "Maestrale", ma anche come gruppo di apertura di diverse tappe del tour italiano di Ben Harper. A macchiare la lunga estate musicale del complesso di musica popolare romana un furto, subito lo scorso 4 agosto a Bivio di Guidonia, provincia nord est della Capitale.

Una amara sopresa per la band e lo staff che l'accompagna. A raccontare l'accaduto lo stesso Daniele Coccia che a RomaToday spiega: "E' successo lo scorso 4 agosto, verso le 17:00. Il nostro furgone è stato aperto e ci hanno rubato tutti gli strumenti musicali". Un bottino notevole, equivalente a circa 20mila euro, come spiega ancora il frontman della band.

Da qui l'appello ai fans, con le foto delle marche degli strumenti musicali rubati postati sulla pagina facebok del gruppo. "Vi elenchiamo qui gli strumenti nella speranza che qualcuno trovi online o nei mercatini i nostri oggetti in vendita e ce lo possa segnalare. Degli strumenti abbiamo numero di serie e segni identificativi che possiamo fornire per verifica all’occorrenza. Vi condividiamo anche alcune foto di strumenti simili. Oltre questo ci hanno rubato delle borse con effetti personali, una borsone marca Leone, una Adidas e una Nike. Potete contattarci sulla pagina o suo profili personali. Aiutateci condividendo il post".

"Per tutti noi quegli strumenti musicali hanno un immenso valore affettivo. E' come se fossero un prolungamento del nostro corpo - spiega ancora Daniele Coccia -. Molti di noi hanno faticato tanto per acquistare chitarre, microfoni, batterie, magari dopo anni di rinunce visti i costi elevati". Band che non ha comunque rinunciato alle date del tour: "Oguno di noi ha altri strumenti musicali personali, almeno i concerti non li abbiamo dovuti annullare".

"Abbiamo ricevuto migliaia di messaggi e parole di vicinanza e solidarietà dai nostri fans e dai nostri amici - conclude Daniele Coccia -. Ringraziamo veramente tutti di cuore".

Daniele Coccia Paifelman, Alessandro Pieravanti, Alessandro Marinelli, Eric Caldironi, Franco Pietropaoli, Ludovico Lamarra. Il percorso del Muro del Canto è iniziato nel 2011 con il singolo "Luce Mia", a cui ha fatto seguito il primo Ep "Il Muro del Canto". Poi un continuo di successi: L'Ammazzasette (2012), Mamma Roma Addio (compilation), Ancora Ridi (2013), Vivere Alla Grande / Le Mantellate (2014), Fiore di Niente (2016), L'amore Mio Non More (2018) sino all'ultimo album "Mastrale", con la band in tour in tutta Italia per presentarlo".