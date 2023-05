Furti a Roma: Foti, vice di Mourinho, trova l'auto senza sportelli

Porta inviolate per Rui Patricio ma non per le portiere della vettura di Salvatore Foti, vice allenatore di Jose Mourinho alla Roma. Per il tecnico in seconda dei giallorossi, che ha assistito alla semifinale di Europa League vinta dalla Roma contro il Leverkusen in tribuna, dopo le tre giornate di squalifica comminategli dalla Uefa per il contatto con l'attaccante del Feyenoord Gimenez, ancora una brutta sorpresa.

Come scrive Gazzetta.it, il furto è stato scoperto dal tecnico in seconda la mattina di venerdì 12 maggio. Al momento di andare a riprendere la vettura nella zona dell'Eur l'ha trovata priva di due sportelli, fatti sparire dall'oramai famigerata banda del pit stop. Sul furto è stata poi sporta denuncia alle forze dell'ordine.