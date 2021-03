Esquilino, rompono finestrino di una Smart e saccheggiano l'auto

Sono stati sorpresi in piazza Manfredo Fanti mentre stavano rubando oggetti di scarso valore dall’abitacolo di una Smart parcheggiata in strada dopo averne forzato il finestrino.

I Carabinieri della stazione piazza Dante li hanno colti sul fatto e dopo aver bloccato i ladri – un marocchino di 20 anni e un 51enne di Genazzano, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio – li hanno portati in caserma, dove sono stati denunciati per furto su autovettura. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario.