Furto nella sede di Salvamamme, rubati soldi e materiali destinati a donne vittime di violenza e bambini

La presidente e i volontari dell'Associazione Salvamamme, alla quale centinaia e centinaia di famiglie si rivolgono tutti i giorni per richieste di assistenza e sostegno, hanno trovato la sede completamente manomessa. Ignoti sarebbero entrati rubando tutto quello che c'era.

Nella sede di via Giacomo Raffaelli, sono spariti computer e tutti i telefoni cellulari, insieme ad altre cose destinate ai bambini, rovistata la stanza della ''Valigia di salvataggio'' per le donne vittime di violenza, e rubate alcune valigie. Sottratti anche i fondi raccolti per una carrozzina a motore per un giovane mutilato ucraino.

''Un'azione vergognosa compiuta contro i più fragili e disperati - commenta la presidente, Grazia Passeri, che sottolinea - ringraziamo la Polizia di San Paolo e Colombo che, in tempo reale, è intervenuta con gentilezza e con grande empatia''.

"Salvamamme è patrimonio di Roma e daremo sicuramente una mano. Chi ha attaccato questa bellissima realtà è un vigliacco e deve vergognarsi. A Grazia Passeri va la nostra solidarietà e siamo pronti a fare la nostra parte perché continui il nostro sostegno", ha scritto su twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

"Un'azione a dir poco vergognosa. Il furto delle valigie per le donne vittime di violenza nella sede dell'associazione Salvamamme lascia davvero senza parole'', ha aggiunto in una nota l'assessora capitolina alle parole opportunità Monica Lucarelli. ''A prescindere da chi sia stato l'autore è necessario riattivare subito il servizio: la sede ha avuto, infatti, ingenti danni, oltre al furto di pc e telefoni. Faccio appello a tutte le Aziende e alle Imprese romane per avviare da subito una catena di solidarietà con donazioni per l'acquisto di Pc e telefoni per rendere di nuovo operativo un servizio strategico e fondamentale per le donne".