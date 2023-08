Furto nella sede del Banco Alimentare: portate vie le scorte di cibo e un furgone

Ladri nella sede di Aprilia del Banco Alimentare del Lazio, associazione che si occupa di raccogliere beni alimentari in tutta la regione e distribuirli alle famiglie vulnerabili del territorio.

Furto nella sede del Banco Alimentare

Come racconta il presidente, Giuliano Visconi, nella notte tra il 15 e il 16 agosto ignoti si sono introdotti nel magazzino della onlus, all'interno del Polo CulturAprilia, una parallela di via Cagliari sulla via Pontina, nel comune di Aprilia alle porte di Roma. "Chi si è reso responsabile di questo atto - spiega Visconti - ha forzato le serrande del magazzino, devastato gli spazi e portato via i generi alimentari. Non solo, queste persone hanno rubato anche un furgone con il nostro logo". Il mezzo in questione è un Fiat Ducato Diesel, targato BA578JJ.

Rubato un furgone appena risistemato con le donazioni

“Avevamo appena potuto sistemarlo - spiega Visconti - grazie ad una donazione e anche in questi giorni di festa e riposo le organizzazioni nostre partner lo stavano utilizzando per il recupero delle eccedenze. Ci auguriamo che venga ritrovato in condizioni tali da consentirne l’utilizzo immediato e non danneggiare ulteriormente i beneficiari finali della nostra azione. La città di Aprilia e il suo cuore solidale non meritano atti di questo tipo”.

Solo ad Aprilia sono 3.400 le famiglie assistite

Al momento, quindi, il Banco Alimentare è rimasto senza riformimenti all'interno della sua sede di Aprilia. Ogni giorno l'organizzazione assiste più di 110.000 persone in difficoltà nel Lazio, oltre 3.400 solo nel territorio di Aprilia. Nel magazzino di via Pontina, fino ad oggi nel 2023 sono stati distribuiti 150.000 kg di alimenti. “Troviamo curioso che il destinatario di questa azione criminale - conclude Visconti - siamo stati proprio noi che siamo una realtà quotidianamente al fianco dei più deboli nella lotta alla povertà, e che non ha mai rifiutato il proprio sostegno alimentare a nessuno”.

Il Banco Alimentare del Lazio ODV ha lanciato una raccolta fondi per ripagare i danni causati dall'incursione dei ladri. Le donazioni per sostenere il riordino del magazzino possono essere inviate tramite bonifico a IT85S0503403207000000018218, inserendo la causale AGOSTO SOLIDALE.