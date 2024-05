Tor Bella Monaca, colpo da 40 mila euro alla scuola Amaldi

La tregua è durata pochi mesi. I ladri sono tornati a colpire una scuola a Tor Bella Monaca, e questa volta il colpo è di quelli grossi. Ben 40mila euro di attrezzature e strumenti musicali al plesso Edoardo Amaldi. Dopo i casi di via Acquaroni, nella scuola d'infanzia Antonio Cupri, nella scuola Oscar Romero di via Calimera e alla scuola Peter Pan di via Panzera, i malviventi sono tornati in azione.

Sul caso indagano i carabinieri che hanno sequestrato anche le telecamere di sorveglianza. Stando a un primo bilancio sono state rubate pianole, chitarre, microfoni e macchine fotografiche. Tra le attrezzature ci sono anche quelle cinematografiche. I ladri sarebbero entrati forzando una finestra e non facendo scattare l'allarme.