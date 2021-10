Rubano scooter elettrico ma una cittadina li vede e citofona alla vicina caserma dei carabinieri

Ieri sera, i carabinieri della Stazione Nomentana hanno arrestato un 21enne con l’accusa di furto aggravato, e denunciato a piede libero per il medesimo reato un 17enne romano. Tutto è iniziato quando i militari, sono stati allertati da una signora che non ha esitato a citofonare alla caserma per denunciare che due persone stavano rubando uno scooter di quelli elettrici di una nota società di noleggio, a pochi metri di distanza, in largo Lanciani.

Immediatamente sono usciti dalla caserma 3 militari, in quel momento liberi dal servizio, che raggiunta la piazza hanno pizzicato i due mentre erano ancora all'opera. I due malfattori erano già riusciti a rompere il bloccasterzo e a tagliare i cavi d'accensione ed erano già pronti a fuggire.

Poco distante i militari sono riusciti anche a recuperare delle forbici da elettricista, verosimilmente usata per tagliare i cavi elettrici. Accompagnati in caserma al termine della compilazione degli atti i due sono stati condotti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.