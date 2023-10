Esquilino, rubano scarpe da un furgone in sosta e scappano per il quartiere

Hanno saccheggiato un furgone in sosta che portava scarpe, ma senza aver fatto i conti con due agenti della squadra di polizia giudiziaria ferroviaria. I poliziotti erano stati allertati dal titolare di un esercizio commerciale in via Gioberti del furto appena consumato da due uomini che, dopo aver prelevato preso alcune scatole di scarpe da un furgone in sosta, si sono dati alla fuga a bordo del proprio veicolo.

Gli agenti, grazie alla precisa descrizione e alla conoscenza del territorio, hanno rintracciato poco dopo, in una via adiacente, uno degli autori del furto che nella fase del controllo ha opposto resistenza. Ci sono indagini in corso per ricerca del complice.

L'arrestato, un marocchino 44ennem è stato tratto in arresto per il reato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. La refurtiva recuperata è stata restituita al legittimo proprietario. L'autore del furto, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso le camere di sicurezza del reparto della stazione Termini.