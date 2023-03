Un tombino per spaccare la vetrina: saccheggiato negozio della "Roma bene"

Hanno usato un tombino come arma, lanciandolo più volte contro la vetrina del negozio e, una volta all'interno, lo hanno saccheggiato. Colpo grosso all'alba di oggi, venerdì 31 marzo, a Roma, da Salmoiraghi & Viganò in via Cola de Rienzo.

A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato dei movimenti sospetti in quella zona intorno alle 5:45 del mattino. Sul poco i carabinieri del nucleo radiomobile e i militari di Prati. Stando a quanto ricostruito i ladri avrebbero utilizzato il tombino come ariete, spaccato la vetrina e rubato centinaia di occhiali da vista e da sole, dai cassetti del negozio. Chi indaga ha acquisito alcune telecamere di sicurezza.