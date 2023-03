Colpo grosso della banda della spaccata: rubata la cassaforte della sala slot. Bottino 46mila euro

Due colpi importanti, il primo da 25mila euro il secondo da 46mila. Piatto ricco per la banda della spaccata fuggita con la cassaforte di una sala slot di Colli Albani dopo aver infranto la vetrata con un'auto usata come ariete. L'allarme è scattato poco dopo le 3:00 della notte del 13 marzo dalla sala slot che si trova in via delle Cave. Una strada ad alta densità abitativa che non ha scoraggiato la banda che ha messo a segno il colpo chirurgicamente riuscendo a dileguarsi con la cassaforte nel volgere di pochi minuti. L'intervento rapido della polizia non è infatti stato sufficiente, una volta sul posto gli agenti hanno trovato i danni provocati dal passaggio dei criminali.

Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona in via delle Cave sono intervenuti anche gli investigatori della polizia scientifica a caccia di tracce lasciate dalla banda. Indagini in corso da parte degli agenti del commissariato Appio.

Gli ultimi colpi della banda della spaccata

Banda della spaccata che dopo aver fallito tre colpi consecutivi alla banca Intesa San Paolo in via della Grande Muraglia al Torrino, alla Bcc di Formello e ad una tabaccheria di via Ardeatina era riuscita a fare bottino pieno alla banca di credito cooperativo Colli Albani della via del Mare a Pavona, nel territorio dei Castelli Romani ma aprendosi un varco con una levachiodi (gergalmente piede di porco) con la quale hanno poi sradicato il roller cash della Bcc contenente 25mila euro.