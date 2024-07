Maxi furto da Angelo a Fontana di Trevi: rubati scarpe, Rolex e contanti

I ladri tornano a colpire i negozi del centro di Roma. Nella notte tra giovedì a venerdì è stato svaligiato un noto negozio di scarpe, “Angelo Shoes”, esercizio commerciale storico del salotto di Roma che affaccia davanti la Fontana di Trevi. I ladri, dopo essersi intrufolati nel locale, hanno portato via un bottino da centinaia di migliaia di euro.

Il furto

I ladri sono penetrati nel locale di notte anche se non è ancora chiaro come ci siano riusciti. Come riporta l’Adnkronos, sarebbero entrati dopo aver danneggiato una porta sul retro. Una volta dentro, hanno rubato circa 400 paia di scarpe esposte. Non contenti, hanno aperto la cassaforte fuggendo con 20 mila euro in contanti e cinque Rolex.

Ad accorgersi del furto e a chiamare i poliziotti è stato, all'apertura del negozio, il titolare. Sul posto gli agenti della scientifica e del commissariato Trevi.

Ladri in azione al centro storico

Si tratta del secondo colpo importante al centro storico dopo quello avvenuto a giugno in via Condotti, quando “la banda del buco” colpì il negozio Buglari. In quel caso i ladri sarebbero entrati da un tunnel sotterraneo posto sotto il palazzo adiacente al negozio.