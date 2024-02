I rapinatori di Rolex colpiscono ancora, il colpo nella Roma "bene"

Ancora un colpo. Solito in canovaccio. Un rapinatore armato di pistola minaccia la preda e si fa consegnare il bottino, un Rolex, un questo caso un modello Daytona dal valore di 40.000 euro.

L'ultimo colpo nel pomeriggio di ieri, alle 18 circa, in via Pompeo Magno in Prati, uno dei quartieri della Roma "bene". Un uomo, ancora con il casco integrale indosso, ha minacciato con la pistola in pugno una passante e poi l'ha rapinata del suo prezioso orologio. Dopo il colpo il malvivente è fuggito, ma scappando ha preso il caricatore della pistola, forse per errore. Sul posto la polizia di Stato che adesso indaga. Saranno effettuati rilievi scientifici, mentre sono state acquisite le telecamere di zona.