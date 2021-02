Roma, cerca di rubare un Rolex in una gioielleria: guardia giurata mette ko il ladro

Si è finto cliente per cercare di rubare un Rolex in una gioielleria del Centro di Roma e per tentare la fuga, ha estratto un coltello. È accaduto venerdì pomeriggio nella zona di piazza San Silvestro.

A notare la scena un addetto alla sicurezza che è intervenuto, bloccando l'uomo che per guadagnarsi la fuga con mettendo ko il furfante. All'esterno, i carabinieri in servizio per le strade dello shopping hanno capito cosa stava accadendo e sono intervenuti arrestando il ladro per rapina aggravata.