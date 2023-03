Bloccati in autostrada con Rolex da 45 mila euro rubato poco prima sulla Cristoforo Colombo

Sono stati bloccati in autostrada, sulla A1, con un orologio Rolex Daytona in oro bianco, del valore di circa 45.000 euro risultato rubato a Roma. A finire nei guai due uomini fermati dl personale della sottosezione della polizia stradale di Caserta Nord, all'altezza di Casagiove. Qui gli agenti hanno bloccato un'auto per poi perquisendo i due uomini.

Nascondevano un Rolex Daytona in oro bianco in un incavo dell'auto con il cinturino rotto. Altresì, nel corso della perquisizione, venivano trovati anche due auricolari bluetooth, due paia di guanti e due minicellulari. Le successive attività di indagine consentivano di appurare che il prezioso orologio era stato sottratto, poche ore prima del controllo, ad una persona nella capitale, in quella via Cristoforo Colombo. Dopo gli accertamenti condotti, i due malviventi venivano deferiti in stato di libertà per il reato di furto e gli oggetti rinvenuti venivano sequestrati e posti a disposizione dell'autorità giudiziaria.