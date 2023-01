La banda dei casalinghi colpisce ancora: sfondano vetrina e scappano con la cassaforte

Hanno utilizzato un carroattrezzi per entrare nel negozio della catena 'Risparmio Casa', sfondando la vetrina. Colpo della banda dei casalinghi a Roma. Il ladri hanno agito nella notte nella periferia est, nella sede di via del Torraccio di Torrenova della catena.

Una volta aperto un ingresso con il metodo classico della 'spaccata', intorno alle 3:30 di venerdì 20 gennaio, la banda ha preso la cassaforte scappando via da Torre Angela. Sul posto la polizia, con gli agenti del distretto Casilino che indagano. Sono state acquisite le telecamere di sorveglianza. Le indagini sono incorso.

I precedenti

La dinamica ricorda quella di due tentati colpi andati in scena nei giorni scorsi in provincia di Roma, a Pomezia e Anzio. In entrambe le occasioni, la banda ha provato a saccheggiare altri due negozio della catena 'Risparmio Casa', senza avere fortuna. Non è escluso che si tratti dello stesso gruppo d'azione.