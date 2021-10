Ladro di rame in stazione, minorenne in manette

Un fenomeno semprevivo, furti di "oro rosso" che molte volte arrecano problemi alla circolazione ferroviaria. Nel mirino dei predoni il rame, metallo rivenduto al mercato nero reperibile soprattutto nelle stazioni ferroviarie e sulle linee ferrate. Aspetto che conoscono beni gli agenti della Polizia Ferroviaria del Compartimento di Roma e del Lazio che domenica scorsa hanno fermato un ladro in una stazione disuso della periferia est della Capitale.

In particolare sono stati i poliziotti delle volanti, in un intervento congiunto con i colleghi della PolFer, a 'pizzicare' il predone di oro rosso mentre cercava di rubare del rame in via di Salone. Sorpreso in flagranza di reato l'adolescente è stato poi associato al Centro di Prima Accoglienza di via Agnelli.

Furti di oro rosso

Polizia Ferroviaria che lo scorso 9 settembre, nell'ambito di una operazione denominata Oro Rosso, disposta periodicamente dal Servizio Polizia Ferroviaria di Roma su scala nazionale per contrastare il fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario, aveva portato al controllo di 214 persone, 2 denunciati (per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata), e 16 ispezioni effettuate a depositi di materiale ferroso, con 54 poliziotti dislocati in 24 pattuglie lungo le tratte ferroviarie più sensibili al fenomeno dei furti di rame.

Disagi alla circolazione ferroviaria

Una attività preventiva che permette di scongiurare gli episodi di asportazione del pregiato materiale utilizzato in ferrovia per alimentare la circolazione dei treni, evitando pesanti ripercussioni sulla regolarità dei trasporti e disagi al servizio viaggiatori.