Ostiense, scavalca i cancelli della centrale Montemartini e ruba 200 chili di "oro rosso"

Ha scavalcato il cancello della centrale Montemartini di via Ostiense e ha rubato 200 chilogrammi di rame. Un bottino ingente di "oro rosso" che non è passato inosservato agli occhi dei carabinieri della stazione Garbatella che sono intervenuti notando l'uomo, un 46enne, in compagnia di un complice.

I due si stavano allontanando frettolosamente con un carrello dal deposito, quando i carabinieri sono intervenuti. Uno è riuscito a scappare, l'altro no. Il 46enne nascondeva duecento chili di rame rubati dalla società di energia elettrica dove si era introdotto dopo aver forzato il cancello d'ingresso.

Recuperato il rame e restituito al responsabile della società che ha presentato denuncia, il 46enne è stato arrestato e condotto in caserma. L'arresto è stato convalidato ed è stato e disposto per lui il divieto di dimora nel comune di Roma.