Rubato il borsone con le racchette della tennista Lucia Bronzetti

Di ritorno a Roma dagli Australian Open le hanno rubato il borsone con le racchette e il materiale sportivo. Vittima la tennista Azzurra Lucia Bronzetti. Al ritorno dal prestigiono torneo internazionale le racchette le erano state rubate mentre lo staff italiano era intento a salire sui van all'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino.

La tempestiva attività investigativa, messa in atto dalla squadra di polizia giudiziaria della polizia di frontiera aerea di Fiumicino, ha consentito di recuperare tutto l’equipaggiamento sportivo che è poi stato riconsegnato all’atleta che ha poi ringraziato gli agenti con una stories sul proprio profilo Instagram.

Chi è Lucia Bronzetti

Tennista azzurra di 25 anni, nata a Rimini, Lucia Bronzetti ha vinto 5 titoli in singolare e 2 titoli nel doppio in carriera nei tornei della ITF (International Tennis Federation). Il 3 luglio 2023 ha raggiunto la posizione numero 47 nella classifica WTA, suo best ranking.