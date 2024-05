VIDEO I Cinque furti in cinque mesi nel locale Pompa Malatesta, i gestori: "Siamo esasperati"

“Siamo esasperati”. Cinque furti in cinque mesi. Sette se contiamo anche l’inverno. Siamo nel V municipio, al civico 219 di via Antonio Tempesta. Qui sorge il locale “Pompa Malatesta”, pub nato dalle ceneri da un’ex pompa di benzina diventata, negli anni, una discarica a cielo aperto. L’attività è gestita da Gian Marco Saolini, imprenditore romano famoso anche per i video in cui “trolla” l’Italia razzista (e non solo), e Giuseppe Di Nola, alias White Trash, alias Banana, il dj ufficiale di Coez. Nella notte tra domenica e lunedì, alle 5:30 del mattino, due persone si sono introdotte nel locale rubando qualche contante e bottiglie di alcolici.

Il furto

I malviventi, a volto scoperto, sono entrati direttamente dall’ingresso principale, incuranti delle persone che circolavano in zona alle prime luci dell’alba. Uno di questi, che poi è rimasto a fare “il palo”, è entrato nel cortile del locale bevendo una bottiglia di birra. Poi, insieme hanno preso un fustone di birra e lo hanno utilizzato per rompere il vetro del pub. Una volta all’interno è cominciata una vera e propria devastazione.

I danni

“Il furto della merce è la parte minore del problema. Pesano soprattutto i danni” racconta a RomaToday Gian Marco Saolini, uno dei titolari del locale e che gestisce, a Roma, anche altri pub. “Negli ultimi 5 mesi abbiamo subito cinque furti, con l’inverno arriviamo a sette. In alcune occasioni, come quando ci hanno portato via le bombole del gas ed i funghi da esterno, neanche abbiamo denunciato. Quando abbiamo aperto – spiega Saolini – confidavamo molto “nel prossimo”. Solo di recente, dopo i furti continui, abbiamo dovuto trasformare il nostro locale in una “banca”: telecamere perimetrali, servizio di sicurezza aggiuntiva, rilevatori di movimento e una guardia giurata pronta a intervenire qualora ci fossero dei problemi. Misure di sicurezza che ci servono per continuare a lavorare”.

Prima della rapina avvenuta di recente, il 17 aprile il pub di Malatesta aveva ricevuto una visita sgradita: “Ci hanno portato via la console per il dj set, casse musicali, 350 euro in contanti oltre alla merce presente, per un totale di 4.200 euro. a questo bisogna aggiungere altri 1.000 euro circa di danni agli infissi”. Dopo questo episodio i titolari hanno presentato denuncia alla polizia di Porta Maggiore e lo stesso faranno, una volta quantificati i danni, per quanto accaduto nella notte tra domenica e lunedì.

“Tra il furto della cassa, le bottiglie e altra merce se ne sono andati via con circa 400 euro. Il vero problema – continua Saolini – sono i danni alla struttura e ai materiali. Per ripararli ci serviranno dai 3 ai 4.000 euro. l’assicurazione? Ce l’abbiamo ma abbiamo già raggiunto il limite della franchigia”.

Esasperazione

Nonostante l’esasperazione non c’è nessuna voglia di mollare. A Pompa Malatesta lavorano dalle cinque alle sei persone. Il locale, tra l’altro, ha dato nuova vita ad uno spazio che era diventato un ricettacolo di degrado. “Stiamo riflettendo se fare qualcosa nel quartiere – dice Saolini - da una parte abbiamo attestati di stima perché abbiamo creato dei punti di luce grazie al locale. Teniamo accesa l’illuminazione anche quando siamo chiusi. Poi, però, ci sono altre persone che ci criticano per la musica e i rumori, come se preferivano avere l’ex pompa di benzina occupata e ritrovo di sbandati. Combattiamo tra ladri e lamentele ma, di sicuro, non molliamo”.