In vacanza a Roma, ladri gli saccheggiano l'auto e rubano protesi da 150 mila euro

Si era fermato qualche giorno in vacanza a Roma. Una pausa prima di tornare in Francia dove vive. Una breve vacanza amara però un greco, vittima di un furto. Dopo aver parcheggiato l'auto nei pressi del Gianicolo, infatti, l'uomo - disabile e membro del Consiglio d'Europa - è stato vttima dei ladri che gli hanno saccheggiato la vettura, rubandogli le valigie e una borsa con all'interno una sacca contenente due protesi in titanio dal valore di 150 mila euro, che il turista si era fatto fare su misura.

Un furto accaduto lo scorso 17 ottobre e che due settimane dopo, è stato risolto dalla polizia che ha reucperato la refurtiva riconsegnandola al turista. Le indagini erano partite quando la vittima aveva formalizzato denuncia. I primi riscontri del commissariato Trastevere, in collaborazione con la Squadra Mobile, hanno permesso di individuare, attraverso la visone dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona del furto, un veicolo sul quale si sono focalizzate le attività e si sono sviluppati i primi immediati accertamenti.

Grazie alle stesse immagini, è stato identificato un uomo con precedenti di polizia il quale, immediatamente rintracciato, è risultato poi estraneo al furto, ma è stato comunque arrestato perché presso la propria abitazione deteneva 150 grammi di hashish destinata allo spaccio.

La svolta alle indagini però si è avuta solamente lo scorso 28 ottobre quando i poliziotti hanno trovato la refurtiva, in una zona boschiva nei pressi della stazione Monte Mario. All'interno di una borsa sono state rinvenute le due protesi rubate. Il recupero della inestimabile refurtiva è stato subito comunicato alla vittima che, nel gioire, ha ringraziato sentitamente l'operato della Polizia di Stato.