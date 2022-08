Rubano 650 euro di profumi al centro commerciale, nei guai due uomini

Gli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara e gli uomini della Sezione Volanti hanno arrestato 2 georgiani di 45 e 53 anni per furto aggravato in concorso. Il personale della vigilanza del centro commerciale di via Alberto Lionello ha richiesto un intervento in quanto stavano seguendo due stranieri che avevano rubato dei profumi all’interno di un negozio.

Gli agenti giunti sul posto li hanno prontamente bloccati e, a seguito di perquisizione personale, hanno rinvenuto delle confezioni di profumo per un valore di circa 650 euro mentre la perquisizione del loro veicolo ha permesso di rinvenire un cacciavite e 2 coltelli. L’arresto è stato convalidato.