Rimuove l'antitacceggio e ruba profumi al centro commerciale, bloccato da un vigilante

Ha manomesso le placche antitaccheggio e rubato profumi dagli scaffali del centro commerciale Maximo per un valore di circa 300 euro per poi allontanarsi. Peccato che non aveva fatto i conti con un addetto alla vigilanza prima che lo ha bloccato prima superasse le casse.

Così è finito nei guai un uomo di 52 anni. Dopo la segnalazione sono intervenuti gli agenti del IX distretto che hanno preso in carico il ladro di profumi. Gli operatori hanno identificato l'uomo per un 52enne italiano e lo hanno tratto in arresto perché gravemente indiziato del reato di tentato furto aggravato. Il gip, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha poi convalidato l’arresto.