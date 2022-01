Fiumicino, in attesa del volo per Parigi rubano profumi in aeroporto

Nonostante il flusso di passeggeri sia nuovamente diminuito durante questa fase della pandemia, i controlli all'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino, non cessano. Così come i furti.

Nella mattinata di ieri, i carabinieri sono dovuti intervenire su segnalazione del personale di vigilanza di un duty-free che ha sorpreso due cittadini algerini, residenti in Francia ed in attesa di rientrare con un volo a Parigi, mentre rubavano merce dagli espositori. I militari li hanno perquisiti rinvenendo, occultati nei loro bagagli a mano, prodotti di cosmesi e profumeria per un valore di 300 euro circa, appena rubati. I due sono stati deferiti all'autorità giudiziaria mentre la refurtiva è stata riconsegnata all'esercizio commerciale.

Poco più tardi, gli stessi i carabinieri hanno sorpreso e multato un autista, addetto al servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone, per aver procacciato dei clienti, tra i passeggeri in uscita dal gate 3, senza averne titolo. L'abusivo è stato sanzionato per 2.064 euro.