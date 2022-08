Ruba portafoglio a turista e fugge per le vie del Vaticano, presa giovane ladra

Ha rubato il portafoglio ad un turista che stava passeggiando nelle zona del Vaticano, e poi è scappata. A dare l'allarme sono stati diversi testimoni che hanno visto la scena.

È quanto successo nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14, in Viale Vaticano. Una ragazza di 24 anni ha derubato del portafogli una persona per poi scappare. Sul posto gli agenti della polizia di Stato che poco dopo hanno bloccato la giovane con ancora in possesso della refurtiva che poi è stata restituita al legittimo proprietario.