Il ladro che ruba portafogli sotto gli ombrelloni in spiaggia

Derubati del portafogli mentre si rilassavano in spiaggia sul litorale nord. A rovinare il relax dei bagnanti un 21enne originario della provincia di Cosenza denunciato poi con l'accusa di furto con destrezza. Il giovane è infatti stato sorpreso in possesso di alcuni portafogli appena trafugati dalla borse lasciate sotto gli ombrelloni di alcuni ignari bagnanti. La scoperta nell'ambito dei controlli attuati dai carabinieri della compagnia di Ostia nelle zone di Fiumicino, Fregene e Ponte Galeria.

L’attività, che proseguirà anche nei prossimi giorni, è finalizzata alla prevenzione di eventuali fenomeni di illegalità diffusa e degrado, ma anche alla verifica della normativa su lavoro e sulla salubrità degli alimenti, nonché sul rispetto della vigente normativa sugli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro.

Sotto la lente dei militari sono finiti anche gli stabilimenti balneari: in 3 strutture di Fregene, sono state evidenziate criticità e irregolarità in merito alle condizioni igienico sanitarie, carenze strutturali e irregolarità sull’impiego di lavoratori. I carabinieri hanno emesso sanzioni amministrative per complessivi 8.200 euro.

Il gestore di uno degli stabilimenti sanzionati e il proprietario di un ristorante sono stati denunciati a piede libero poiché avevano installato impianti di videosorveglianza nelle rispettive attività senza aver ottenuto la prevista autorizzazione.

Sul fronte del rispetto della normativa che disciplina gli apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro, in 4 esercizi commerciali sono state comminate sanzioni per un totale di 300 euro per violazioni, riscontrate dai militari relative agli orari previsti per l’utilizzo delle “macchinette”.

Un romano di 37 anni, con precedenti, è stato denunciato a piede libero per ricettazione dopo essere stato sorpreso in possesso di una bicicletta rubata, che è stata restituita al legittimo proprietario.

Un altro deferimento ha colpito un romano di 39 anni, con precedenti: i carabinieri lo hanno controllato mentre si trovava alla guida della propria autovettura, già sottoposta a fermo amministrativo, senza patente e senza la copertura assicurativa obbligatoria.

Nell’ambito degli stessi controlli, 5 persone, sorprese in possesso di modiche quantità di hashish e anfetamina, sono state segnalate alla prefettura in qualità di assuntori di droghe.