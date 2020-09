San Giovanni, manolesta sul bus: così ha tentato di derubare una turista

Ha provato a derubare una turista sul bus della linea 81 ma è stato fermato dai carabinieri in borghese che stavano effettuando controlli sui mezzi pubblici Atac. L'episodio, successo il 2 settembre, è avvenuto all'altezza di piazza San Giovanni in Laterano.

L'uomo, un 38enne del Bangladesh, stava tentando di impossessarsi del portafoglio di una turista 22enne, che custodiva nella borsa. Il ladro, noto alle forze dell'ordine per analoghi reati e già sottoposto all’obbligo di presentazione in caserma, è stato immediatamente bloccato dai militari e portato in caserma.

Poco prima, in un diverso episodio, un 29enne del Gambia, senza fissa dimora e con precedenti, era stato arrestato perché sorpreso all'uscita della stazione Piramide a cedere due involucri termosaldati contenenti eroina ad un 39enne.

Bloccato il pusher e identificato l’acquirente, che verrà segnalato alla Prefettura, quale assuntore di stupefacenti, i carabinieri hanno sequestrato la droga e 130 euro in contanti, trovate nelle tasche dell'arrestato.