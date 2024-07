Ancora un furto a Pompa Malatesta. I gestori non si arrendono: "Non gliela daremo vinta"

Ancora un furto nel locale Pompa Malatesa di via Antonio Tempesta, attività gestita da Gian Marco Saolini, imprenditore romano famoso anche per i video in cui trolla chiunque, e Giuseppe Di Nola, il dj ufficiale di Coez, noto come White Trash o Banana. Nella notte tra domenica e lunedì, ancora una volta, due persone si sono introdotte nel locale rubando qualche contante e bottiglie di alcolici.

Il furto al locale di Saolini e del Banana

Il locale, come abbiamo già raccontato in questo articolo, sta subendo la media di un furto al mese. "Due mesi fa abbiamo resistito dall’ultimo attacco. - scrivono in un post su Instagram Di Nola e Saolini - Ci stavamo quasi credendo, sessanta giorni senza essere svegliati nel cuore della notte dalla vigilanza, senza correre per fare la conta dei danni. E invece eccoci di nuovo qui, sono tornati a farci visita. Non erano quelli dell'ultima volta, nemmeno quelli della volta prima e nemmeno delle volte precedenti, due nuovi balordi sono venuti a devastarci il locale per portar via, questa volta, nulla".

Il locale Pompa Malatesta

Da pompa di benzina ormai in disuso diventata discarica a cielo aperto a locale di tendenza. Il Pompa Malatesta, dal 2022, ha avuto una nuova vita, come i gestori sottolineano: "Abbiamo preso questo locale che era uno scheletro abbandonato, degradato, buio, con siringhe, vetri e deiezioni ovunque. Lo abbiamo riportato a zero con i nostri sacrifici per poi trasformarlo nella bella oasi di felicità che è adesso. E faremo di tutto per non dargliela vinta. Grazie a tutti voi per il sostegno che ci manifestate da due anni passando anche solo per un saluto, significa tanto per noi".