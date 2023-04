Banda del pit stop davanti alla scuola elementare: fari rubati e vetro distrutto

Due fili elettrici penzolanti e i vani dove sono posizionati i fari posteriori vuoti. Amaro buongiorno per il proprietario di un'auto al parco delle Sabine, nel III municipio Montesacro, a cui ignoti hanno rubato i fanali di dietro e spaccato il finestrino anteriore. Il brutto risveglio davanti a una scuola primaria, con l'arrivo della polizia davanti alle decine di bambini e genitori presenti alle 8:00 di giovedì 27 aprole davanti ai cancelli dell'elementare.

A essere presa di mira una Fiat 500 X lasciata in sosta nella notte in via Vittorio Mezzogiorno, davanti uno degli ingressi dell'istituto comprensivo Marco Simoncelli. Oltre ai due fari, la banda del pit stop ha distrutto il finestrino anteriore destro, nel tentativo di aprire l'auto e rubare quanto contenuto all'interno. Un tentativo vano, con i predoni scappati prima di riuscire ad aprire le portiere.

Richiesto l'intervento al 112 all'altezza dell'incrocio fra via Mezzogiorno e via Mario Castellani è intervenuta una volante della polizia che ha accertato l'accaduto. Un furto presumibilmente su commissione, con i ladri che si sono "accontentati" dei fari posteriori della vettura. Uno scenario purtroppo non nuovo a Roma, dove dall'inizio di questo 2023 si è registrato un incremento del 30 per cento dei furti di componentistiche di auto, soprattutto elettriche e ibride.

Come in tutti i quadranti della città non è la prima volta che vengono cannibalizzate vetture nella zona di Parco delle Sabine-Porta di Roma, dove la banda del pit stop ha lasciato il segno più volte.