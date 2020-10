Usano furgone come ariete per sfondare l'ingresso del supermercato e rubare l'incasso

Hanno usato un furgone come un ariete per sfondare l'ingresso del supermercato Pewex in via Edoardo d'Onofrio, a Colli Albani. Un colpo, però, fallito nella notte tra il 18 e il 19 ottobre. Con i ladri fuggiti senza il bottino.

La banda, infatti, dopo essere entrata nel supermercato sfondando l'ingresso, ha portato all'esterno la cassa continua del Pewex senza però riuscire ad aprirla. Sul posto sono così giunti i carabinieri di Montesacro e la VII Sezione di via In Selci per i rilievi: è caccia alla banda.