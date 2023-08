Svaligia la palestra chiusa per ferragosto e gira con la cassaforte in strada

Ha rubato una cassaforte da una palestra chiusa per ferragosto per poi trascinarla in strada con la speranza di forzarla e aprirla. L'uomo, trentacinque anni, è stato bloccato dai carabinieri e ora è accusato di "furto aggravato e violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale".

Nel pomeriggio del quindici agosto i militari del nucleo radiomobile di Roma lo hanno fermato in via Fonte Buono. Lo hanno trovato mentre stava 'prelevando' dalla cassaforte che era riuscito nel frattempo ad aprire banconote di piccolo taglio.

È stato trovato in possesso di 250 euro in contanti e di uno zaino contenente quattro pc portatili. I successivi accertamenti hanno permesso di accertare che il furto era stato consumato in un centro sportivo della vicina via Aristide Leonori.

Dopo un sopralluogo i carabinieri hanno accertato che una porta di accesso secondaria al centro sportivo era stata forzata. Il responsabile della struttura ha presentato querela e la refurtiva gli è stata interamente restituita. Il tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e disposto per il 35enne l'obbligo di presentazione in caserma tutti i giorni.