Primavalle, ruba vestiti all'Ovs: ladro bloccato dai dipendenti e dal direttore del negozio

Rapina impropria. Con questa accusa un ragazzo di 21 anni e' stato arrestato ieri alle 19.30, dal Reparto Volanti della Questura, dopo aver tentato di rubare camicie e magliette all'interno del grande magazzino Ovs di via Manfortani, in zona Primavalle a Roma.

Il 21enne è stato visto dal direttore del negozio mentre staccava le placche anti-taccheggio dagli abiti, per poi infilarli in una borsa. Bloccato all'uscita dal direttore dell'esercizio commerciale e da alcuni dipendenti per lui, all'arrivo della Polizia, sono scattate le manette.