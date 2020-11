Suv fermo al semaforo: ladri salgono a bordo e rapinano automobilista

Hanno approfittato del semaforo rosso e sono saliti a bordo di un suv. Una mossa, quella di due ladri, che però non è sfuggita ai poliziotti, subito intervenuto per sventare il colpo. E' successo ieri pomeriggio in via Portuense.

Entrati in macchina e seduti rispettivamente uno sul sedile posteriore e l'altro su quello anteriore, due uomini, entrambi con un passamontagna calzato e armati di coltello, hanno cercato di rapinare un automobilista che al polso indossava un orologio del valore di circa 9mila euro, sfilandogli anche le chiavi della vettura.

A salvare l'uomo, gli agenti dell'XI Distretto San Paolo. Una volta visto l'uomo era minacciato con un coltello dalla persona seduta sul sedile posteriore, i poliziotti sono scesi immediatamente dalla macchina e corsi in direzione del suv.

Dileguati in direzioni opposte, i poliziotti si sono lanciati all'inseguimento dei due rapinatori, fermandone uno a poca distanza. Gli agenti hanno quindi provveduto a soccorrere la vittima che ha, però, rifiutato le cure mediche.

Un ladro, 23enne di origine francese, è stato arrestato per tentata rapina aggravata in concorso. Proseguono le ricerche del complice.