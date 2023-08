Colpo in un appartamento della Roma "bene": rubati sette orologi da quarantamila euro

Colpo grosso nella zona del quartiere Trieste, a Roma. I ladri sono entrati in un appartamento e hanno rubato sette orologi di lusso delle marche Rolex, Cartier, Vacheron Constantin, Eberhard e Philipp Plein, per un valore di quaranta mila euro. Il furto intorno alle 18 di mercoledì sedici agosto. Sul posto la polizia con gli agenti della squadra mobile.

I ladri avrebbero forzato la porta di ingresso per poi andare a colpo sicuro e rubare gli orologi dai cassetti. Il furto è avvenuto nello stesso giorno del colpo a casa della principessa Odescalchi, quando i ladri rubarono gioielli per due milioni di euro. Non è escluso che ci sia una connessione tra i due furti. La polizia indaga e ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza.