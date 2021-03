San Camillo, dipendente dell'ospedale derubata reparto di radiologia

Ha rubato un portafogli ad una dispendente dell'ospedale San Camillo di Roma, ma è stata bloccato dall'addetto di vigilanza del noosocomio. E' quanto successo alle 12 di ieri, in via Ramazzini. A finire in manette un romeno 44enne che aveva commesso il furto all'interno di una stanza medica del reparto di radiologia.

Quando sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti, hanno perquisito lo straniero: indosso nascondeva un portafoglio contenente denaro, diverse carte bancomat e il documento della vittima derubata, una dipendente dell'ospedale. I poliziotti dopo averla rintracciata hanno proceduto alla restituzione del portamonete. Il 44enne invece è stato arrestato per furto aggravato.