Rubano nel negozio hi-tech e scappano con il car sharing

Almeno due, forse quattro i componenti di una banda che mercoledì 4 gennaio intorno alle 22.30 hanno messo a segno un colpo da 20.000 euro circa all'interno di uno store hi-tech in zona Vigna Clara, a Roma nord.

I ladri non si sono preoccupati dell'ora per nulla tarda. Hanno tagliato la serranda e rotto la vetrata, poi velocissimi sono entrati nel negozio razziando iPad, smartphone, computer. Circa una ventina di device tecnologici di valore.

La banda si è poi allontanata a bordo di una Lancia Y bianca, una delle poche che esistono a Roma per il car sharing cittadino. A chiamare le forze dell'ordine sono stati alcuni abitanti del palazzo al civico 60 di via Stefano Jacini, dove si trova lo store, allarmati dal "botto" provocato dal blitz della banda all'interno dell'esercizio commerciale. Anche se arrivati in pochi minuti, gli agenti non hanno trovato nessuno sul posto e adesso gli investigatori del commissariato Ponte Milvio stanno scandagliando le immagini della videosorveglianza della zona.

E chissà che qualche fotogramma non possa aiutare chi indaga. Sembra, infatti, che i ladri siano andati a colpo sicuro, forse in seguito a diversi sopralluoghi effettuati sul posto nei giorni precedenti. I responsabili del furto, quindi, potrebbero essere stati immortalati.