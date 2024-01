La fuga dopo il maxi colpo nel negozio hi-tech, ladro preso in via di Salone

Insieme a una serie di complici ha fatto irruzione in un negozio di elettronica in via Roberto Paribeni, a Ciampino, forzando il cancello e rubando televisori e cellulari, caricando la merce su un furgone per poi allontanarsi quando è scattato allarme. Alcuni abitanti di zona, nella notte tra il 17 e il 18 gennaio, hanno allertato il 112 e, mentre alcune pattuglie dei carabinieri sono giunte sul posto, altre si sono messe alla ricerca del furgone in fuga.

Uno dei ladri, un diciannovenne, è stato bloccato in via di Salone dove era stato lasciato dai complici che nel frattempo erano riusciti a scappare a piedi. I militari sono riusciti anche a recuperare tutta la refurtiva, poi riconsegnata all'attività commerciale.

Dopo gli accertamenti, il furgone utilizzato dai malviventi è risultato rubato e sequestrato. Il 19enne è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo dove l'arresto è stato convalidato e dove è stato disposto il suo collocamento in carcere.