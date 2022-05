Colpo nel negozio di telefonia, rubati smartphone e pc per migliaia di euro

Un rumore di vetri rotti, intorno alle 23 di venerdì notte, ha attirato l'attenzione dei residenti che affacciano nella zona di via Tagliamento. Due ladri stavano sacchezziando un negozio di telefoniain zona Salaria. Immediate le chiamate al numero unico per le emergenze.

I ladri, usando un tubo di ferro, hanno infranto la porta a verti dell'esercizio commerciale portando via cellulari e computer. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Salaria che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Un colpo da almeno 5mila euro su cui si lavora per far luce.