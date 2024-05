Furto nella notte in un negozio di telefonia in via Filippo Meda, in zona Monti Tiburtini, dove i ladri - fuggiti dopo il colpo - sono entrati intorno alle 3 dopo aver tagliato la saracinesca e rotto la vetrina. Rubati cellulari e fondo cassa. Sul caso indagano i carabinieri di Prenestina.