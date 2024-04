Colpo grosso a Roma, furto da 200 mila euro nel negozio di informatica

Colpo grosso a Roma. Due ladri hanno rubato prodotti hi tech per 200 mila euro in un negozio di informatica in via dei Luxardo, a San Basilio.

Il furto è andato in scena oggi, domani 21 aprile. Secondo quando riscontrato, la coppia di malviventi ha sfondato l'ingresso del negozio chiuso in quel momento. Il titolare, intorno alle 15, ha ricevuto sul proprio cellulare il segnale di allarme e così è corso al suo negozio trovando i ladri all'opera.

Con uno dei due ha anche ingaggiato una colluttazione, ma non è riuscito a fermarli. I due sono poi scappati a bordo di un furgone rubando pc e altri prodotti per duecento mila euro. Sul posto la polizia di Stato che indaga e la squadra della scientifica al lavoro per trovare qualche impronta utile.