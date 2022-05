Manolesta in azione, shopping "gratis" nei negozi e nei supermercati di Roma

Hanno provato a fare compere "gratis", rubando tutto quello che riuscivano ad accaparrarsi. A fermarli, in diverse operazioni, gli agenti della polizia di Stato. Il primo arresto riguarda una donna 51enne di origini straniere che, dopo essere entrata in un negozio di abbigliamento in via Palmiro Togliatti con l’intenzione di rubare alcuni capi, ha strappato dagli abiti le placche antitaccheggio non accorgendosi però che alcuni di essi, i più costosi, ne avevano due.

Così alle barriere antitaccheggio ha fatto scattare l’allarme. In attesa dell’arrivo degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico l’addetto alla vigilanza del punto vendita ha bloccato la donna. Sul posto i poliziotti hanno poi quantificato l’ammontare della refurtiva per un totale di circa 1000 euro. La donna è stata arrestata per furto aggravato. Dopo la convalida dell’arresto la donna è stata condannata a 5 mesi e 10 giorni di reclusione con e 200 euro di multa, con pena sospesa.

In via Tiburtina, in un negozio che vende anche utensili per il "fai da te", gli agenti del IV Distretto San Basilio hanno arrestato per tentato furto aggravato un uomo di 61 anni. Cercando di eludere i controlli degli addetti del punto vendita, l’uomo ha tentato di allontanarsi con un carrello al cui interno i poliziotti hanno rinvenuto successivamente 2 affettatrici elettriche, 2 tagliatrici al plasma, 2 lampade al led e 2 trapani con avvitatore elettrico per un valore complessivo di circa 800 euro. L’arresto è stato convalidato.

Ad arrestare un 27enne algerino invece sono stati gli agenti del commissariato Porta Maggiore. Il giovane, entrato all’interno di un supermercato di via Salvemini, dopo aver nascosto alcune bottiglie di liquore nella felpa e nei pantaloni, ha superato la barriera casse cercando di allontanarsi. Subito è stato bloccato dai poliziotti. Dopo la convalida dell’arresto per l’uomo è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.

Gli agenti della Sezione Volanti e del commissariato Tuscolano hanno arrestato una cittadina della Romania di 37 anni, sorpresa mentre asportava all’interno di uno store in via Tuscolana capi di abbigliamento per un totale di 45,95 euro. A seguito di convalida, per la donna è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.