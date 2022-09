Lo zaino schermato per rubare vestiti dai negozi del centro storico

Borse schermate per saccheggiare i negozi del centro storico di Roma. Una protezione che però non ha evitato l'arresto ad un 33enne peruviano, senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato di furto aggravato e fermato dai carabinieri della stazione Macao.

L'uomo è stato notato da un addetto alla sicurezza di un esercizio commerciale in via Due Macelli mentre stava rubando diversi capi di abbigliamento ed è stato bloccato. Il 33enne è stato trovato in possesso di uno zaino con all'interno una schermatura artigianale per eludere il sistema antitaccheggio, dove aveva occultato la refurtiva del valore di 2.320 euro.

L'arresto è stato convalidato e, nei confronti dell'uomo è stata emessa la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Roma. Solo nell'ultimo mese, i controlli dell'Arma hanno portato a a 44 arresti e 40 denunce a piede libero per furti, di varia natura, nell'area del centro storico della capitale.