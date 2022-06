Rubano motorino e scappano, coppia di minorenni presi dopo inseguimento

Stavano scappando a bordo di un motorino per le vie di Testaccio quando sono stati visti dai carabinieri. Quel mezzo, un Kymco, era stato rubato il giorno prima. Da qui ne è nato quindi un inseguimento con i militari dell'Arma che in via Zabaglia hanno fermato i ragazzi in fuga. Si trattava di due giovani tra i 15 e i 16 anni di età. La loro posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Il mezzo rubato, recuperato, è stato restituito al proprietario, un romano di 51 anni.