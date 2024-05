Accerchiato sulla banchina della Metro A dai borseggiatori, spinto a terra e rapinato

Continua la serie di furti sulla metro A e in particolare nella fermata Spagna. Una banda di tre borseggiatori sudamericani ha aggredito un utente sulla banchina, gettandolo a terra per poi rapinarlo.

A notare quanto successo sono stati gli agenti della polizia ferroviaria che, in abiti civili, si erano finiti passeggeri per seguire il gruppo, agganciandolo dalla stazione Termini fino appunto a Spagna.

I tre, dopo aver fatto una sorte di summit nella stazione principale della Capitale, sono saliti a bordo del primo convoglio della linea A. All'altezza della fermata Spagna, dopo aver individuato una vittima, l'hanno accerchiata approfittando della calca per poi rubare il portafogli con all'interno 190 euro, gettando l'utente della metropolitana a terra. Gli agenti, a quel punto, sono intervenuti bloccandoli. Sono accusati di furto pluriaggravato in concorso.

E che la prima linea A della metro sia la "preferita" dai manolesta non è una novità. I borseggiatori di professione, anche se bloccati, tornano presto in libertà, pronti di nuovo a colpire anche ostacolando i loro "colleghi" e se serve utilizzando anche le armi, come successo lo scorso 26 marzo proprio alla stazione Spagna della metro A.