Ladro seriale di cibo: faceva spesa gratis nella mensa della scuola

Entrava di soppiatto nell'istituto comprensivo Olcese quando c'era lo scarico merci e, una volta dentro, saccheggiava la mensa, di fatto facendo la spesa gratis. Un vero e proprio incubo per il dirigente scolastico, me anche - e soprattutto - per i genitori degli alunni che vanno a scuola lì. Il ladro seriale, dopo una settimana di appostamenti anche in borghese, è stato preso dai carabinieri di Tor Tre Teste e della compagnia Casilina.

L'uomo è stato pizzicato dopo aver sfondato la porta a vetri della scuola, nella sede di via del Pergolato, per poi dirigersi verso la mensa e rubare del cibo. Furti che, secondo quanti si apprende, si erano ripetuti nel tempo.

Saputo dell'arresto il dirigente scolastico dell'Olcese ha ringraziato i militari per l'indagine: "Si tratta di un grande segnale che, dando maggiore sicurezza e tranquillità a tutti, soprattutto ai nostri studenti, ci fa percepire che non siamo soli nel difendere e tutelare la nostra scuola, i nostri alunni. Salvaguardare la scuola e investire in essa vuol dire, in definita, investire nel futuro della nostra società".